Son dakika haberi: Kiralık ev vaadiyle evlenecek çiftleri dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kiralık ev vaadiyle evlenecek çiftleri dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

10.05.2022 20:25

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de, ev kiralamak isteyen evlilik arifesindeki çiftlere aynı evi gösterip komisyon, kaparo ve bir kira da peşin alıp dolandıran 3 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçükçekmece'de, ev kiralamak isteyen evlilik arifesindeki çiftlere aynı evi gösterip komisyon, kaparo ve bir kira da peşin alıp dolandıran 3 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen olayda, nişanlılarıyla birlikte ev kiralamak isteyen çiftler, internette yaptığı araştırma sonucunda Emlakçı Ozan Osman K. isimli şahsa ulaşarak telefondan aramıştı. Emlakçı Ozan Osman K, kendisini arayan çiftlere aynı evi farklı kişilere gösterip sözleşme imzalamıştı. Emlakçı çiftlerden komisyon, 2 kaparo ve bir kira bedelinin kardeşi Ulaş K.'nin hesabına atılmasını istedi. Ancak eve yerleşmek isteyen çiftlere emlakçı Ozan Osman K. ise onları tadilat ve çeşitli bahanelerle oyaladı. Bir süre sonra durumdan şüphelenen çiftler polise giderek şikayette bulunmuştu.

Şikayetlerin artması üzerine Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, içinde evi gösterilen kadın H.Ç. ile iki kardeş olan Ozan Osman K, ile Ulaş K,'yi yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından evlerin sahibi olan H. Ç., ile haklarında 10 ayrı dolandırıcılık şikayet dosyayı olan kardeşler adliyeye sevk edildi.

İfadesinde Ozan Osman K, sözleşmeye sahte kimlik numarası yazdığını, parayı çiftlerden aldığını kabul ederek, aldığı paranın bir kısmını ev sahibi kadının hesabına attığını ileri sürdü.

Mahkemedeki ifadelerinin ardından Ozan Osman K, ile Ulaş K, 'Nitelikli Dolandırıcılık ile Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.Ç. ise serbest bırakıldı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Son dakika haberi: Kiralık ev vaadiyle evlenecek çiftleri dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: Kiralık ev vaadiyle evlenecek çiftleri dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: Kiralık ev vaadiyle evlenecek çiftleri dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: Kiralık ev vaadiyle evlenecek çiftleri dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kiralık ev vaadiyle evlenecek çiftleri dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kiralık ev vaadiyle evlenecek çiftleri dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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