Son dakika haberleri | Kiraz, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kiraz, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

30.09.2022 17:33
Son dakika haberleri | Kiraz, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre NİĞDE'de, Mehmet Büyüksaraç (30), boşanma aşamasında olduğu eşi Kiraz Büyüksaraç'ı (25) bıçaklayarak öldürdü.

NİĞDE'de, Mehmet Büyüksaraç (30), boşanma aşamasında olduğu eşi Kiraz Büyüksaraç'ı (25) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde, Nar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Büyüksaraç, 10 gün önce boşanmak için anlaşmaya vardığı 1 çocuk annesi eşi Kiraz Büyüksaraç ile konuşmak için buluştu. Burada çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Büyüksaraç, eşini 10 yerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kiraz Büyüksaraç, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Mehmet Büyüksaraç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Nar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kiraz, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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