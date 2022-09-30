Olay, sabah saatlerinde, Nar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Büyüksaraç, 10 gün önce boşanmak için anlaşmaya vardığı 1 çocuk annesi eşi Kiraz Büyüksaraç ile konuşmak için buluştu. Burada çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Büyüksaraç, eşini 10 yerinden bıçakladı.

Kaynak: DHA

Nar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kiraz, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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