Son dakika haberleri: Kırgız Başbakan'dan " Eti Bakır" tesisine ziyaret - Son Dakika

Kırgızistan Başbakanı Sadır Caparov, ülkede 180 milyon dolar yatırımla altın madeni faaliyetinde bulunan Türk sermayeli Eti Bakır şirketinin maden işleme tesisine ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Caparov'un, ülkenin Celalabad bölgesine bağlı Çatkal ilçesi Tereksay köyünde Kırgız-Türk Eti Bakır Terek-Say şirketi tarafından kurulan maden tesislerinde incelemelerde bulundu.

Başbakana faaliyetleri hakkında bilgi veren Kırgız-Türk Eti Bakır Terek-Say şirket yetkilileri, yurt dışından gelen teçhizatın gecikmesi nedeniyle altın madenindeki tesislerinde inşaatının askıya alındığını aktardı.

Caparov, madendeki inşaat işlerinin devam etmesi gerektiğini belirterek ilgili devlet organlarına bir dizi talimat verdi.

-Türk maden şirketine destek

Caparov daha sonra Çin, Kazakistan ve Türkiyeli yatırımcıların başında olduğu altın ve bakır madenlerinin yer aldığı bölge halkı ile bir araya geldi.

Eti Bakır Terek-Say Şirketi'nin bölge halkının refah düzeyine vereceği katkının önemine değinen Caparov, "Eti Bakır Terek-Say Şirketi, Kırgızistan ekonomisine yılda 65 milyon dolarlık katkı sağlayacak. Ortağı Kırgız Altın Anonim Şirketi de 20 milyon dolar kar elde edecek. Bu devletin şirketidir. Bana göre, devlete gelir getirisi olan şirketin karşısında engellemeler olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Caparov, yerel halktan ülkede maden işletme lisansını elinde bulunduran şirketlerin faaliyetlerine müdahale etmemeleri ricasında bulundu.

Terek-Say maden alanında 2015 yılında fizibilite çalışmalarına başlayan Eti Bakır şirketinin işleme tesislerinin resmi temel atma töreni eylül ayı sonunda gerçekleştirilmişti.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimi sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının 5 Ekim'de düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından bir çok maden şirketine baskınlar düzenlenmiş, bazı maden şirketleri de çalışmalarını askıya almıştı.