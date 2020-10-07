Son dakika haberleri | Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'dan "Siyasi güçlerle diyaloğa hazırım" mesajı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'dan "Siyasi güçlerle diyaloğa hazırım" mesajı

07.10.2020 19:35
Son dakika haberleri | Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'dan

Son dakika haber: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkedeki devlet binalarının işgali ve parlamento seçimlerinin iptalinin ardındaki "siyasi güçlerle diyaloğa hazır olduğunu" bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkedeki devlet binalarının işgali ve parlamento seçimlerinin iptalinin ardındaki "siyasi güçlerle diyaloğa hazır olduğunu" bildirdi.

Ülkedeki devlet binalarının işgali üzerine yaşanan gelişmeleri Bişkek'ten takip ettiği belirtilen Ceenbekov, bugün ikinci kez yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov'un siyasi güçlerle diyaloğa hazır olduğu ve şimdiye kadar taraflardan hiçbiri durumu çözmek için tek bir müzakere platformunu sunmadığı aktarıldı.

"Sayın siyasi güçlerin liderleri, Cumhurbaşkanı olarak, mevcut siyasi çıkmazdan çıkmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım." diyen Ceenbekov, siyasi güçlerin teklifini beklediğini belirtti.

Ceenbekov, bazı siyasi güçlerin eylemleri nedeniyle ülkenin mevcut siyasi krize girmesinin üzerinden üç gün geçtiğini ifade ederek, "Halkın taleplerini iyi anlıyorum. Ortaya çıkan krizi çözmek için mümkün olan her türlü çabayı gösteriyorum." dedi.

Bu amaçla çeşitli siyasi figürlerle kişisel görüşmeler yaptığını da dile getiren Ceenbekov, öncelikle yapılan atamalar ve cezaevinden çıkarmayla ilgili kararların yasallaştırılması gerektiğini kaydetti.

BM'den Kırgızistan'a acil hukuka dönme çağrısı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Abdıldayev ile görüşen Birleşmiş Milletler (BM) Kırgızistan Daimi Temsilcisi Ozonnia Ozhielo, ülkedeki gelişmelerden endişe duyduğunu aktardı.

Ozhielo, görüşmesinde ülkedeki yabancı yatırımcıların işlettikleri şirketlere kimliği belirsiz kişilerce saldırıların gerçekleştiğine dikkati çekti.

Kırgızistan'da en kısa zamanda hukuka dönülmesi gerektiğini söyleyen Ozhielo, gerektiğinde BM'nin, Cumhurbaşkanı, parlamento ve siyasi güçler arasında diyalog için platform sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı binasını ve parlamentoyu işgal etmişti.

Başbakanlık binasını kontrol eden muhalif parti temsilcileri, Meclis başkanı ve başbakanın istifasının ardından iktidar kavgasına tutuşmuş, Rusya sermayeli altın maden şirketinin ülkenin kuzeyindeki Talas Bölgesi'nde işlettiği Ceruy adlı altın madenine kimliği belirsiz kişilerce saldırılmıştı.

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Parlamento, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'dan 'Siyasi güçlerle diyaloğa hazırım' mesajı - Son Dakika

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