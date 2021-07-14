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Son dakika haberleri... Kırgızistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kırgızistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:54
Son dakika haberleri... Kırgızistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı, System.String[]

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, "Son dönemde meydana gelen olayların ışığında artık FETÖ'nün Kırgızistan tarafından da terör örgütü ilan edilmesi zamanı gelmiştir.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, "Son dönemde meydana gelen olayların ışığında artık FETÖ'nün Kırgızistan tarafından da terör örgütü ilan edilmesi zamanı gelmiştir." dedi.

Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Rektörlüğü (KTMÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yoğun katılımla düzenlenen anma programı, bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

KTMÜ Genel Sekreteri Oktay Özgül tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un 15 Temmuz mesajı okundu ve İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz konulu "Türkiye Geçilmez" videosu gösterildi.

Büyükelçi Doğan, yaptığı konuşmada, dünyada çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütlerin Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) terör örgütü olarak ilan ettiğini belirterek, "Son dönemde meydana gelen olayların ışığında artık FETÖ'nün Kırgızistan tarafından da terör örgütü ilan edilmesi zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

"Bu bizim için uzun soluklu bir mücadeledir. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmaları kararlıkla sürdüreceğiz." diyen Doğan, "FETÖ yeni nesil terör örgütüdür. Kendisini lanse ettiği gibi eğitim ve hayır işleriyle uğraşmamaktadır. Toplumsal bir hareket değildir. Siyasi ve ekonomik temelleri karanlıktır. Sinsi bir örgüt olduğu için gizli bir faaliyet yürütür. Bütün bunlar uluslararası planda anlaşılmaya başlanmıştır." diye konuştu.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da "Çok acı ve sıkıntılı günler geçirdik. Hamdolsun yıkılmadık, ayaktayız, varız ve var olacağız. Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece kim nereden gelirse gelsin, gücü ne olursa olsun, Türk milleti ayakta kalacaktır." dedi.

KTMÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Alpaslan Aşık'ın moderatörlüğünde, "15 Temmuz'un bize öğrettikleri" temalı panelle devam eden program, üniversitenin bulunduğu Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Abdülkerim Satuk Buğra Han Uygulama Camisi'nde 15 Temmuz şehitlerinin ruhu için Hatm-i Şerif okunmasıyla son buldu.

Son dakika haberleri... Kırgızistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Son dakika haberleri... Kırgızistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Son dakika haberleri... Kırgızistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Son dakika haberleri... Kırgızistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Son dakika haberleri... Kırgızistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Kırgızistan, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kırgızistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika


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