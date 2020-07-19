Son dakika haberleri | Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 70 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 70 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve zatürre vakaları ile can kayıplarının birlikte tutulduğu Kırgızistan'da son 24 saatte vaka sayısı 1020 artarak 26 bin 532'ye çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve zatürre vakaları ile can kayıplarının birlikte tutulduğu Kırgızistan'da son 24 saatte vaka sayısı 1020 artarak 26 bin 532'ye çıktı.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 12 bin 328 kişi iyileşti.

Son 24 saatte Kovid-19 ve zatürre kaynaklı can kaybı 70 artışla 1003'e yükseldi.

Vaka ve can kaybının hızla arttığı ülkede hükümet, Rusya'dan doktor ve ilaç yardımı istedi.

Türkiye ve Rusya'da sağlık sektöründe çalışan Kırgızistan uyruklu 100 civarında sağlık çalışanı, salgınla mücadeleye destek olmak için ülkelerine geldi.

Hastanelerde yatak kalmayan ülkede, hafif ve orta şiddette belirtileri olan hastalar şehirlerdeki okul, spor salonu veya düğün salonlarında kurulan tedavi merkezlerinde tedavi ediliyor.

Ülkede 20 Mart'ta toplu etkinliklere ve yurt dışı seyahatlere getirilen yasaklar ise sürüyor.

Kırgızistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 70 kişi öldü - Son Dakika
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