Son dakika haberleri... Kırıkhan'da 6 mahalle ve bir mezra için karantina kararı - Son Dakika

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 mahalle ve bir mezra için karantina kararı alındı.

Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan başkanlığında bugün olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, ilçeye bağlı Ceylanlı, Bektaşlı, Karadurmuşlu, İçada, Baldıran, Kodallı mahalleleri ile Baldıran İskanı mezrasında14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Ayrıca karantina süresince eğitim ve öğretime ara verildiği, okullarda uzaktan eğitim yapılacağı, tüm düğün ve nişan etkinliklerinin de yasaklandığı duyuruldu.