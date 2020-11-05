Son dakika haberleri... Kırıkhan'da 6 mahalle ve bir mezra için karantina kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kırıkhan'da 6 mahalle ve bir mezra için karantina kararı
05.11.2020 20:38
Bir son dakika haberine göre HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 mahalle ve bir mezra için karantina kararı alındı.
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 mahalle ve bir mezra için karantina kararı alındı.
Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan başkanlığında bugün olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, ilçeye bağlı Ceylanlı, Bektaşlı, Karadurmuşlu, İçada, Baldıran, Kodallı mahalleleri ile Baldıran İskanı mezrasında14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Ayrıca karantina süresince eğitim ve öğretime ara verildiği, okullarda uzaktan eğitim yapılacağı, tüm düğün ve nişan etkinliklerinin de yasaklandığı duyuruldu.
Son Dakika Trump, Arizona'da Biden'ın öne geçtiğini duyuran Fox News'in sahibi Murdoch'ı tehdit etti: O haberi geri çek Obama'nın rekorunu egale etti! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu ABD'deki başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin tercihi Biden oldu Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı Bursa'da iki öğretmen öğrenci velisi tarafından okul önünde darbedildi