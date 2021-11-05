KIRIKKALE - 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler

Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz