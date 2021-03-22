Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K., kaçakçılık suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.Ç., hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D., cinsel istismar suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.A., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D. ile aynı suçtan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. ve silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan kaydı bulunan 11 şahıs ise işlemlerinin ardından salıverildi. - KIRIKKALE