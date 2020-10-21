Son dakika haberleri: Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
21.10.2020 22:39
Son dakika gündem haberine göre KAVGAYA KARIŞAN 1 KİŞİ TUTUKLANDIKırıkkale'de, küfürleşme nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kavgada gözaltına alınan Emre Aygün, Metehan Çiçek ve Cahit Aygün, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
KAVGAYA KARIŞAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Kırıkkale'de, küfürleşme nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kavgada gözaltına alınan Emre Aygün, Metehan Çiçek ve Cahit Aygün, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Metehan Çiçek tutuklanırken, Emre Aygün ve Cahit Aygün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Burak CAN/KIRIKKALE,
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