Son dakika haberleri! Kırıkkale'de çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

İddiaya göre, Yenidoğan Mahallesi 599 sokakta S.K. ile V.O. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.O. tabancayla S.K'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan S.K sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli V.O' nun yakalanması için çalışma başlattı.