Son dakika haberleri! Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon yandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon yandı
10.10.2020 13:01
Son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de hareket halindeki ev eşyası yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de hareket halindeki ev eşyası yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kırıkkale- Samsun kara yolu Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında Sadık Yumurtacı idaresindeki 06 EV 3967 plakalı ev eşyası yüklü kamyonun motor kısmında yangın çıktı.
Sürücünün durdurduğu kamyondaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kamyonda hasara neden olan ve eşyaların yandığı olayda bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.
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