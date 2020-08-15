Son dakika haberleri! Kırıkkale'de kayıp kişinin bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Şüphelilerden Y.Y'nin sorgusunda, arkadaşı olan Öztürk'ü üzerindeki 10 bin lirasını almak için öldürdüğünü ve ağabeyiyle gömdüklerini söylediği öğrenildi.

Cesetteki bıçak izlerinden yola çıkarak cinayet şüphesiyle çalışma başlatan polis, zanlılar Y.Y. (40) ve ağabeyi İ.Y. ile M.Y'yi (64) gözaltına aldı.

Ailesinin iki gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Murat Öztürk 'ün (53) cesedi, Kırıkkale Keskin T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınındaki arazide bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 20:35

Kaynak: AA

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