Son dakika haberleri... Kırıkkale'de kız arkadaşının ölümüne ilişkin dava açılan sanığın tutuklanması talebi reddedildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kırıkkale'de kız arkadaşının ölümüne ilişkin dava açılan sanığın tutuklanması talebi reddedildi

26.02.2022 14:52
Son dakika haberleri... Kırıkkale'de kız arkadaşının ölümüne ilişkin dava açılan sanığın tutuklanması talebi reddedildi

Son dakika haberleri: Kırıkkale'de üniversite öğrencisi sevgilisinin intihar ettiğini önü süren ve hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan sanığın tutuklanması talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Kırıkkale'de üniversite öğrencisi sevgilisinin intihar ettiğini önü süren ve hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan sanığın tutuklanması talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Alınan bilgiye göre, kız arkadaşı Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin T.A. hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından müşteki avukatı tarafından Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sanığın tutuklanması için talepte bulunuldu.

Mahkeme, talebi reddederek şüphelinin adli kontrol kararının devamına hükmetti.

Olay

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Elif Sinan, 3 Ağustos 2021'de Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bıçakla intihar girişiminde bulunduğu gerekçesiyle T.A. tarafından getirildiği Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın ardından gözaltına alınan zanlı, ifadesinde sevgilisi olan Sinan'ın intihar ettiğini belirtmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin, şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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GÜLEDA'NIN KATİLİNİN MÜEBBET HAPSİNE ONAMA GÜLEDA'NIN KATİLİNİN MÜEBBET HAPSİNE ONAMA Elif'i öldürmekten dava açılan sevgilisinin tutuklanması talebine ret Elif'i öldürmekten dava açılan sevgilisinin tutuklanması talebine ret

Üniversite, Kırıkkale, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kırıkkale'de kız arkadaşının ölümüne ilişkin dava açılan sanığın tutuklanması talebi reddedildi - Son Dakika


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