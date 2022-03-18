Son dakika haberleri! Kırıkkale'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

İ.K. idaresindeki 71 AAK 518 plakalı otomobil ile A.B'nin kullandığı 61 ADJ 688 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Keskin Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü İ.K. ile aynı araçta bulunan H.K. ve çocuklar İ.A.K. ile A.E.K. yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.