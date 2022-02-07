Kırıkkale'de otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Selim Özer Mahallesi Şehit Zülfikar Karalök Caddesi'nde park halinde bulunan 06 Z 2221 plakalı otomobil, sürücüsü Kübra Kantekin'in kontak anahtarını çevirdiği sırada motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, otomobilde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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