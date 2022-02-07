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Son dakika haberleri | Kırıkkale'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kırıkkale'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

07.02.2022 10:09
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: Kırıkkale'de otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Selim Özer Mahallesi Şehit Zülfikar Karalök Caddesi'nde park halinde bulunan 06 Z 2221 plakalı otomobil, sürücüsü Kübra Kantekin'in kontak anahtarını çevirdiği sırada motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, otomobilde hasar meydana geldi.

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Kırıkkale, Otomobil, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kırıkkale'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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