KIRIKKALE - Polis ekipleri kan bağışı kampanyasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

KIRIKKALE - Polis ekipleri kan bağışı kampanyasına katıldı

05.04.2022 22:20

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. Yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Türk Kızılayın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. Yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Türk Kızılayın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Polis ekipleri, Türk Kızılay tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan kan alma aracında kan bağışında bulundu.

Komiser yardımcısı Oğuzhan Macit, gazetecilere, Kovid-19 salgını dolayısıyla kan stoklarında bir azalma olduğuna dikkati çekti.

Emniyet mensupları olarak bu kapsamda kan bağışında bulunduklarını aktaran Macit, Polis Haftası'nın kan vermelerine ayrıca vesile olduğunu dile getirdi.

Polis memuru Ömer Arslan da kan ihtiyacı olduğu için hem bu hayra vesile olmak hem de Türk polisi olarak bu anlamlı kampanya katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Kan bağışı kampanyasına vatandaşlar da destek verdi.

KIRIKKALE - Polis ekipleri kan bağışı kampanyasına katıldı
KIRIKKALE - Polis ekipleri kan bağışı kampanyasına katıldı
KIRIKKALE - Polis ekipleri kan bağışı kampanyasına katıldı
KIRIKKALE - Polis ekipleri kan bağışı kampanyasına katıldı
KIRIKKALE - Polis ekipleri kan bağışı kampanyasına katıldı
KIRIKKALE - Polis ekipleri kan bağışı kampanyasına katıldı
KIRIKKALE - Polis ekipleri kan bağışı kampanyasına katıldı
KIRIKKALE - Polis ekipleri kan bağışı kampanyasına katıldı

YORUMLAR
500
Batman Belediyesinden kan bağış kampanyasına destek Batman Belediyesinden kan bağış kampanyasına destek Son dakika haberleri | Kırıkkale'de polisler Türk Kızılay'a kan bağışladı Son dakika haberleri | Kırıkkale'de polisler Türk Kızılay'a kan bağışladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Polis ekipleri kan bağışı kampanyasına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:28 "Öldü" denilen Nisa bebek için Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama geldi: Hastaneye kaldırıldı, durumu takip ediliyor
22:20 Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ın adı geçti! Belediyeden açıklama geldi: Hiçbir ilgimiz yoktur
22:08 TFF'ye başvuruda bulunuldu! Süper Lig'de bir maç daha tekrar edilebilir
21:34 Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü
21:19 Aksaray'da inşaat işçisi genç, annesini ve ağabeyini öldürüp mezarlıkta intihar etti!
21:11 Tarihi Harput Kalesi'nden düşen 16 yaşındaki kız yaşamını yitirdi!
21:08 Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'e maaş bağladı!
21:01 Ukrayna lideri Zelenski SİHA'lar için Türkiye'ye teşekkür etti!
20:30 Fatih Terim'in, TFF başkanlığı için önünde bir engel var
20:15 Koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 22:46:09. #1.12#
SON DAKİKA: KIRIKKALE - Polis ekipleri kan bağışı kampanyasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement