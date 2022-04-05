KIRIKKALE'DE POLİSLER TÜRK KIZILAY'A KAN BAĞIŞLADI - Son Dakika

41 gündür devam eden savaşta bir ilk! 267 deniz piyadesi aynı anda düşmana teslim oldu

Zelenski, Türkiye'nin yüz akı için sarf ettiği cümlelerle göğsümüzü kabarttı

KIRIKKALE'de, polis teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıldönümü vesilesiyle polisler, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'nda şube müdürleri ile çok sayıda polis, kan bağışında bulundu. Bağışta bulunurken görüntülenen polisler, Kızılay'a yapılan bağışlarda pandemi nedeniyle azalma olduğunu söyledi. Etkinlikte polislerin yanı sıra kimi vatandaşlar da kan verdi.

Komiser Yardımcısı Oğuzhan Macit, "Pandemi dolayısıyla kan bağışları azaldı. Bizde bunu bilerek düzenli olarak kan bağışında bulunuyoruz. Polis teşkilatımız kan bağışı etkinliği düzenledi. Buna binaen gelip kan bağışında bulunduk? dedi.

Polis Memuru Ömer Aslan ise "Kana şiddetli derecede ihtiyaç olduğundan dolayı biz de bu hayra vesile olmak için kan bağışında bulunduk. Polis Haftası vesilesiyle bizde polis teşkilatı olarak gönüllü olup kan bağışında bulunduk? ifadelerini kullandı. (DHA)