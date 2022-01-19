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Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

19.01.2022 08:43

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrilmesi sonucu biri ağır 15 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrilmesi sonucu biri ağır 15 kişi yaralandı.

M.A. (24) idaresindeki işçi taşıyan 71 S 0281 plakalı midibüs, Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile serviste bulunan Yasin Filiz (29), İbrahim Akçay (60), Yusuf Keskin (29), Hasan Taplaktepe (42) Burak Bütün (32), Mehmet Bozkoyun (45), Bağdur Tuncel (29), Hüseyin İşbilen (37), Yiğit Sorkun (23), Tülay Özder (43), Ali Biçer (25), Yaşar Koç (27), Yunus Emre Bulut (25) ve Malik Özen (48) yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Taplaktepe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

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Kırıkkale, Midibüs, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı - Son Dakika
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