Kırıkkaleli vatandaşlar, Türk Kızılay tarafından başlatılan kurban bağışına ilgi gösteriyor.

Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, yaptığı açıklamada, kentte bu yıl da kurban bağışına ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Kırıkkale şubesi olarak vekaletle kurban bağışlarını almaya devam ettiklerini dile getiren İşler, "Bağışlarla alınan kurbanlar İslami usullere uygun olarak noter huzurunda kesilip, konserve haline getirilerek yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtılıyor. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Kırıkkaleli vatandaşlarımızın kurban bağışlarına ilgisi yoğun. Halkımızı standımıza bekliyoruz ve Kırıkkale'nin merhametli bağışçılarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.