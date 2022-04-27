Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama

27.04.2022 12:27
Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Ü.K. isimli şahıs uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Diğer operasyonda da araçla şehre uyuşturucu madde getiren G. A ve A.Y. isimli şahıslar, polis kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada ise alüminyum folyo ve 11 adet şeffaf poşet içerisinde satışa hazır halde toplam ağırlığı 54,66 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkartılan G.A. ile Ü.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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