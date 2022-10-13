Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

13.10.2022 10:28
Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, E.A. ve M.T'nin uyuşturucu sattığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu KIRIKKALE'DE 'KİLİT KAVŞAK'TA NARKOTİK DENETİMİ KIRIKKALE'DE 'KİLİT KAVŞAK'TA NARKOTİK DENETİMİ Kars gündem haberi: Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı Kars gündem haberi: Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
15:09 Başkan ceza aldı! Afyonkarahisar'da AK Partili belediyeye kayyum atandı
15:09 Makyajsız haliyle görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek üstüne destek geldi
14:58 Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 16:17:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement