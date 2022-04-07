Son dakika haberleri | Kırıkkale'de yangın çıkan ev zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kırıkkale'de yangın çıkan ev zarar gördü

07.04.2022 09:26
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de yangın çıkan ev zarar gördü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de bir binada çıkan yangını ev sahibi söndürdü.

Kırıkkale'de bir binada çıkan yangını ev sahibi söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 373. Sokak'ta 5 katlı apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.

Mutfaktan gelen dumanı fark eden yabancı uyruklu Muhammed Valıd Shırzay, 3 çocuğu ve eşini evden çıkardı.

Shırzay, ocak ve aspiratör kısmında çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.

İhbar üzerine eve gelen polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

YORUMLAR
500
SPOR Eren Üçlertoprağı Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi fiziken mümkün değil SPOR Eren Üçlertoprağı Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi fiziken mümkün değil Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu

Kırıkkale, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kırıkkale'de yangın çıkan ev zarar gördü - Son Dakika


Son Dakika
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:16 İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
09:52 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Kaan'ın katili kim?
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:40:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kırıkkale'de yangın çıkan ev zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement