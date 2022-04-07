Kırıkkale'de bir binada çıkan yangını ev sahibi söndürdü.
Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 373. Sokak'ta 5 katlı apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.
Mutfaktan gelen dumanı fark eden yabancı uyruklu Muhammed Valıd Shırzay, 3 çocuğu ve eşini evden çıkardı.
Shırzay, ocak ve aspiratör kısmında çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.
İhbar üzerine eve gelen polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı.
Kaynak: AA
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