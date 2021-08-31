Son dakika haber: KIRIKKALE - Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kazada, araçlardaki K.İ. (27), M.B.B. (15), F.B. (50) ve E.B. (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

A.B'nin kullandığı 46 HG 199 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda M.Y. idaresindeki 40 NB 235 plakalı otomobille çarpıştı. Arkadan gelen M.B. yönetimindeki 06 SC 187 plakalı otomobil de 46 HG 199 plakalı otomobile çarptı.

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