Son dakika haberleri! KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, polislere tatlı ikram etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! KIRIKKALE - Kılıçdaroğlu, polislere tatlı ikram etti
25.03.2021 14:48
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polislere tatlı ikramı Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla sohbet Kılıçdaroğlu'nun şehit ailesini ziyareti KIRIKKALE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polislere tatlı ikramı
Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti
Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla sohbet
Kılıçdaroğlu'nun şehit ailesini ziyareti KIRIKKALE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi.
Kılıçdaroğlu kente gelişinde polislere tatlı ikram etti. Esnaf ziyaretinde bulundu.
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