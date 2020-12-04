Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması
04.12.2020 21:51
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekmek fırını ve marketlerdeki kalabalık Boş sokaklar Polisin denetim yapması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekmek fırını ve marketlerdeki kalabalık
Boş sokaklar
Polisin denetim yapması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kırıkkale'de cadde ve sokaklar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.
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