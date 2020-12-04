Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekmek fırını ve marketlerdeki kalabalık

Boş sokaklar

Polisin denetim yapması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kırıkkale'de cadde ve sokaklar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.