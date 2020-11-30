Son dakika haberleri... Kırıkkale Valisi Sezer, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kırıkkale Valisi Sezer, koronavirüse yakalandı
30.11.2020 11:59
Edinilen son dakika haberine göre KIRIKKALE Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Yunus Sezer'in koronavirüse yakalandığını, genel durumunun iyi olduğu belirtildi.
KIRIKKALE Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Yunus Sezer'in koronavirüse yakalandığını, genel durumunun iyi olduğu belirtildi.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Valimiz Sayın Yunus Sezer'in PCR testi pozitif çıkmış olup, genel durumu iyidir. Sayın Valimizin karantina ve tedavi süreci evinde devam etmektedir" denildi.
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