Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'de şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle takdim edildi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, bugün özel bir günü daha yaşadıklarını, büyük bir onur ve gurur vesikası için bir arada olduklarını söyledi. Bu vesikayı şehitlerin ve gazilerin çocukları ve torunlarının gururla taşıyacağını dile getiren Sezer, "Bu vesika, nesilden nesle aktarılacak büyük bir nişanedir. Bizim tarihimiz savaşlar ve devlet kurmaların ötesinde madde ve mana mücadelesinin tarihidir. Aziz milletimiz dünya üzerinde var olduğu ilk günden itibaren mana tarafına ağırlık vermiş, iyiyle kötünün savaşında her zaman iyinin, zalime karşı mazlumun, batıla karşı Hakk'ın tarafında olmuştur." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Sezer, terörle mücadelede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Türken'in eşi Yeliz ve 3 yaşındaki ikiz çocukları Yağız Yaşar ile Çınar Salih Türken'e, Uzman Çavuş Yahya Şen'in babası Emrullah Şen'e, Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün babası Cebrail Güngör'e, Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in babası Doğan Çetin'e ve gaziler Albay Cihan Sanlı, Piyade Uzman Çavuş Arif Bozdaş ile polis memuru Berhan Sarıyar'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyelerinin katıldığı tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

-Yozgat

Cumhurbaşkanlığınca, Yozgat'taki 2 şehit ailesi ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Yozgat Valisi Ziya Polat, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, şehit Abdullah Bozkurt ve şehit Sinan Babacan'ın ailelerine, gazi Esat Arslan, gazi Caner Demirhan ve gazi Ahmet Duygu'ya takdim etti. 2 gazinin ise sağlık sorunlarından dolayı törene katılamadığı belirtildi.

Vali Polat, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı uzun ömür diledi.

Programa Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Niğde

Niğde'de 4 şehit yakını ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle verildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğünde düzenlenen törende, şehit ve gazilerin vatan, millet ve bayrak için en değerli varlıklarını feda ettiğini söyledi. Bugün bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak güven içinde yaşanıyorsa bunun şehit ve gaziler sayesinde olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Millet olarak sizlere olan borcumuzu hiçbir şeyle ödememiz mümkün değildir. Sizler şehit yakını olmakla, gazi olmakla zaten milletimizin gönlündeki en yüce makama ulaştınız. Çünkü şehitlik ve gazilik, Türk milleti için daima büyük bir onurdur. Bu onur aynı zamanda herkese nasip olmayan kutlu bir makamdır. Elde edilen bu makamların yanında takdim edeceğimiz bu madalya sadece tamamlayıcı bir unsurdur. Devlet olarak millet olarak sizlere karşı vefa borcumuzun, şükran duygularımızın bir ifadesidir."

Konuşmanın ardından Vali Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratını şehit yakını ve gazilere takdim etti.

Programa, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Kırşehir

Kırşehir Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İbrahim Akın, törende, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Süleyman Sevim'in babası Yunus ve annesi Altın Sevim'e, gaziler Uzman Jandarma Çavuş Fuat Başdoğan ile Jandarma Uzman Onbaşı Ali Müjdat Köksal'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akın, "Kırşehirli şehidimizin ailesine ve 2 gazimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilmesi kararlaştırılmıştır. Bugün biz de şehidimizin ailesine ve gazilerimize takdim ettik. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum. Şehit ailemizin ve gazilerimizin Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı göğüslerinde gururla taşıyacaklarına eminim." diye konuştu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, şehit Süleyman Sevim'in ailesi ve gaziler katıldı.