Son dakika haberleri | Kırkağaç'ta traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kırkağaç'ta traktör kazası: 1 ölü

03.04.2022 18:26
Son dakika haberleri | Kırkağaç'ta traktör kazası: 1 ölü

Son dakika haber: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Kocaiskan Mahallesi Dağdere mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 S 7186 plakalı traktörüyle tarlasından dönen R.T. (70) eğimli yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan traktörün altında kalan R.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri | Kırkağaç'ta traktör kazası: 1 ölü

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Kırkağaç, Dağdere, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kırkağaç'ta traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kırkağaç'ta traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika
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