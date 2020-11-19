Son dakika haberleri: Kırklareli'de 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs vakalarının görüldüğü Balaban köyünün 14 gün süreyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Demirköy ilçesi Balaban köyünün 19.11. 2020 perşembe günü sabah saat 06.00'dan 03.12.2020 perşembe günü sabah saat 06.00'ya kadar karantina altına alınmasına, bu kapsamda; belirtilen düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi uyarınca yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

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