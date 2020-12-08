Son dakika haberleri: Kırklareli'de buğday sineği kontrolleri

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personel tarafından zararlılar yönünden arazi kontrolleri yapılıyor. Kontrollerde sinek larvalarının zarar verdiği buğday alanları tespit edildi.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, buğday sineğinin ülkemizde Trakya Bölgesinde görülen bir zararlı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Ergin bireyler zarar vermezler, asıl zarar larvalar tarafından meydana getirilir. Larvalar, sonbahar ve ilkbaharda olmak üzere 2 dönem zarar yaparlar. Sonbaharda, tarlada kalan bitkiler üzerindeki pupalardan çıkan erginlerin bıraktığı yumurtalardan çıkan larvalar gövdeye geçerek beslenirler. İlkbahardaki zararı ise kışı geçiren pupalardan çıkan 2. nesil erginlerin yumurta bırakmasıyla başlar. Yumurtadan çıkan larvalar, sapa kalkma döneminde, toprak yüzeyine yakın ilk boğumun hemen üstünde yaprak kını ile sap arasına girerek, bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yaparlar. Bu şekildeki zarar nedeniyle başağa besin nakli engellendiğinden, başak oluşumu olumsuz etkilenir. Bu durum başakta oluşacak danenin hem miktarını hem de kalitesini azaltır. İlkbaharda görülen zararlardan biriside, zarar görmüş sapların zamanla kırılması ve sonuçta dane kaybıdır. Bu zararlıyla ilgili en etkin mücadele yöntemi olarak sonbahar zararından korunmak için geç ekim yapılmalı, hububat tarlalarındaki hasattan arta kalan sap ve diğer artıklar derin sürümle yok edilmeli, ekim nöbeti uygulanmalı, hasadı geciktirmemeli ve hasat sırasında dane kaybı önlenmelidir" denildi. - KIRKLARELİ