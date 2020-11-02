Son dakika haberleri: Kaçak içkiye darbe üstüne darbe: 3 ton 746 litre ile 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kaçak içkiye darbe üstüne darbe: 3 ton 746 litre ile 5 gözaltı
02.11.2020 13:55
Son dakika haberler: Kaçak içkiye darbe üstüne darbe: 3 ton 746 litre ile 5 gözaltı Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 ton 746 litre kaçak içki ele geçirilirken, olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltında.
Kaçak içkiye darbe üstüne darbe: 3 ton 746 litre ile 5 gözaltı
KIRKLARELİ - Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 ton 746 litre kaçak içki ele geçirilirken, olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltında.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte içkiye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler, il merkezine bağlı Koyunbaba ile Kızılcıkdere köylerinde toplamda 3 bin 746 litre sahte içki bulunarak el konuldu. Sahte içki operasyonlarına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
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