Son dakika haberleri: Kırklareli'deki 'manyetik yol'da deneme yapıyorlar - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kırklareli'deki 'manyetik yol'da deneme yapıyorlar

Son dakika haberine göre Kırklareli'deki 'manyetik yol'da deneme yapıyorlarKIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice beldesi yakınlarındaki yoldan geçenler, vitesi boşa alınan araçlarının yokuş yukarı hareketini şaşkınlıkla izliyor.

Kırklareli'deki 'manyetik yol'da deneme yapıyorlar

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KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice beldesi yakınlarındaki yoldan geçenler, vitesi boşa alınan araçlarının yokuş yukarı hareketini şaşkınlıkla izliyor. Halk arasında 'manyetik yol' olarak adlandırılan yolun özelliğini duyanlar, bölgeye gelip, araçlarıyla deneme yapıyor. Bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) heyetinin inceleme yaptığını söyleyen, harita yüksek mühendisi Yılmaz Eren, "Nivelman ölçümlerinde anormal durum görmedik. Nivelman dediğimiz, aradaki kot farkını ölçen mesleki alet. Bununla yaptığımız ölçümlerde çok hafif eğim çıktı ki bu da normaldir. Burada algı yanılması var" dedi.

Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice beldesi yakınlarında rampa yukarı yönelen kara yolu, ilginç özelliğiyle görenleri hayrete düşürüyor. Halk arasında 'manyetik yol' olarak da adlandırılan yola gelenlerin vitesi boşa alıp, ayaklarını gazdan çekmelerine rağmen araçları rampa yukarı harekete devam ediyor. Yıllar önce fark edilen olayla ilgili kimileri 'göz yanılması' derken, yolun özelliğini duyan yerli ve yabancı kişiler de denemek için bölgeye geliyor. Birçok kişi, yaşadığı deneyimin ardından şaşkınlığını gizleyemiyor.

Eşiyle birlikte bölgeden geçen ve yolda aracının vitesini boşa alarak deneme yapan Mehmet Gürsöz, "Arabanın bu kadar hızlı gideceğini ben de beklemiyordum, yavaş gideceğini düşünüyordum. Birdenbire hızlandık ve gitgide hızlanmaya devam etti. Araba 'stop' ettiği için fren de tutmayacak diye korktum ve heyecanlandım. Gerçekten çok şaşırdım" dedi.

'RAMPA YUKARI GİDİYOR VE DURMUYOR'

Kırklareli'nin İğneada beldesinden gelen Nazım Pekcan ise şaşırdığını belirterek, " Tekirdağ'dan İğneada'ya gelmiştik, burada da manyetik alan olduğunu duymuştuk onu görmeye ve test etmeye geldik. Sırf onun için geldik buraya ve şoke oldum. Araba boşta olmasına rağmen rampa yukarı gidiyor ve durmuyor" diye konuştu.

'SANKİ BİRİ YUKARIDAN ARABAYI ÇEKİYOR'

Yol meşhur olduğu için bu bölgeden geçtiklerini belirten İrfan İpek ise "Bu yolun meşhur olduğunu duyduk ve geçerken bir deneme yapalım dedik. Vitesi boşa aldıktan sonra araç bir anda hareket etmeye başladı ve hızlandı. Manyetik alan olduğunu düşünüyorum. Çok ilginç bir durum. Sanki yukarıdan biri arabayı çekiyor. Çok şaşırdık" dedi.

MÜHENDİS DE ŞAŞIRDI

İstanbul'dan bölgeye gezi amaçlı gelen ve kendisi de mühendis olan Mesut Septeoğlu, yola anlam veremediğini belirterek, "Aşağıdan boşa aldım ve hiç gaza basmadan yukarı kadar araba kendi kendine geldi. Çok şaşırdım. Bir de mühendisim ben daha çok şaşırdım. Burada ya bir göz yanılması var ya da gerçekten bir manyetik alan var ve aracı itiyor. İkisinden biri. 27 kilometreye kadar çıktı buraya gelene kadar araba" diye konuştu.

'TERS EĞİM YOK'

Edirne'de oturan harita yüksek mühendisi Yılmaz Eren ise yolda yıllar önce DSİ uzmanlarının inceleme yaptığını söyledi. Beynin genellikle bulunduğu alanın eğimli olup olmadığını anlamak için ufuk çizgisini dikkate aldığını, bölgede ufuk çizgisi olmadığı için göz yanılması olduğunu belirten Eren, "Burada bir algı yanılgısı var. Aynı şekilde eğim yönünü ters algılayabiliyoruz. Aslında yokuş yukarı olan yolu yokuş aşağı olarak görebiliyoruz. Bu beynimizin bir yanıltması. Çünkü orası ufuk çizgisinin görünmediği bir alan. Yolun çevresindeki yoğun bitki dokusu ve topografik yapı beynimizi yanıltmaktadır. Burada ters bir eğitim yoktur" dedi.

'ANORMAL DURUM YOK'

Bölgede daha önce yapılan ölçümlerde herhangi bir anormallik görülmediğini de dile getiren Eren, "Bizler ölçüm aletleriyle yaptığımız nivelman ölçümlerinde anormal bir durum görmedik. Yani her şey normal. Nivelman dediğimiz, aradaki kot farkını ölçen mesleki bir alet. Bununla yaptığımız ölçümlerde çok hafif bir eğim çıktı ki bu da normaldir. Yağmur sularının akması için veya araçların merkez kaç kuvvetinden etkilenmemesi için yapılan eğimler dışında anormal bir durum yok yani orada. Ayrıca yolun altında mıknatıs ve demir yataklarının bulunduğu, manyetik bir alan yaratıldığı biçiminde bir iddia da var. Uzman arkadaşlarımız da bunun bir şehir efsanesi olduğunu belirtiyorlar" diye konuştu.

Pınarhisar, Kırklareli, Yenice, Araba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kırklareli'deki 'manyetik yol'da deneme yapıyorlar - Son Dakika
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