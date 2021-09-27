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Kırklareli'nde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Kırklareli'nde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

27.09.2021 09:56

Kırklareli'nde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı Kırklareli'nin iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 2 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 2 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lüleburgaz ve Babaeski İlçelerinde meydana gelen iki ayrı olayda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 kilogram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ele geçirildi.

Operasyonda, S.S. ve O.Z. isimli 2 şahısta gözaltına alınarak, sorgulamaya alındı.

Kırklareli'nde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
Kırklareli'nde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Kırklareli, Uyuşturucu, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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