Kırklareli'nde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Kırklareli'nde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 2 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lüleburgaz ve Babaeski İlçelerinde meydana gelen iki ayrı olayda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 kilogram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ele geçirildi.
Operasyonda, S.S. ve O.Z. isimli 2 şahısta gözaltına alınarak, sorgulamaya alındı.
Kaynak: İHA
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