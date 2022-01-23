Son dakika haberleri! Kırklareli'nde 384 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde geri dönüşüm atık kampanyası sürüyor.

Kırklareli Belediyesince gerçekleştirilen kampanya kapsamında geçen yıl 240 ton kağıt, 120 ton plastik ve 24 ton cam atık toplandı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha sağlıklı, daha temiz ve mutlu bir kent için geri dönüşüm kampanyası yürüttüklerini belirtti.

Kampanyaya vatandaşların büyük katkı sağladığını aktaran Kesimoğlu, bu yıl da kampanyanın devam edeceğini ifade etti.

Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için herkesin çok çalışması gerektiğini bildiren Kesimoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçen yıl 240 ton kağıt geri dönüşüme kazandırıldı. Bu sayede 7 bin 680 metreküp su, 984 megavat enerji tasarrufu sağlanarak 4 bin 80 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 120 ton plastiğin geri dönüşümü ile 4 bin 920 kilogram sera gazının salınımı önlendi, bin 680 megavat enerji tasarrufu sağlandı.

24 ton cam atığının geri dönüşüme kazandırılmasıyla da 2 bin 400 litre petrol tasarrufu ve 16 bin kilogram sera gazının salınımı önlendi. Daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre için daha çok çalışmalı, bu yıl daha fazla atığı geri dönüşüme kazandırmalıyız."