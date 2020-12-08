KIRKLARELİ - Bir kişi silahla bacağından yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesinde bir kişinin silahla yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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