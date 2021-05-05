Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uygulanan tam kapanma sürecinde "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya, araç ve kısıtlamadan muaf olan işletmeleri denetliyor.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.
Denetimlerin zaman zaman drone ile sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında gerekli cezai işlem uygulandığı ifade edildi.
Kısıtlama nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Kırklareli'nde koronavirüs denetimleri artarak devam ediyor - Son Dakika