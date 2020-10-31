Son dakika haberleri | Kırklareli'nde koronavirüs önlemleri, kente girişlerde denetimler artırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kırklareli'nde koronavirüs önlemleri, kente girişlerde denetimler artırıldı

31.10.2020 00:13
Son dakika haberleri | Kırklareli'nde koronavirüs önlemleri, kente girişlerde denetimler artırıldı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre KIRKLARELİ Valiliği kentte koronavirüs salgın sayısında artışın çoğalması nedeniyle tedbirleri artırdı.

KIRKLARELİ Valiliği kentte koronavirüs salgın sayısında artışın çoğalması nedeniyle tedbirleri artırdı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla kentte tüm girişlerde risk sorgulaması yaparak, riskli olanları kentte girişlerine izin vermeme kararı alırken, 65 yaş üstü vatandaşların kahvehane ve çay bahçelerine girişlerini yasaklayıp tüm kamu çalışanların 2'nci bir emre kadar izinlerini iptal ettiğini açıkladı.

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kentte koronavirüs vaka sayılarında artış olması nedeniyle yeni tedbirler aldı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan il pandemi kurulu kentte tüm girişlerde yaptığı kimlik kontrolü ile koronavirüs riski taşıyanları kentte almama kararı aldı.

Kırklareli Valiliği'nce basına mail yoluyla yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:  "İlimizde yeni saptanan Koronavirüs vakalarından çoğunun il dışı kaynaklı olduğu tespit edilmesi üzerine; ilimize sınırlar olan illerden giriş noktaları olan E80 karayolu üzerinde bulunan Lüleburgaz Gişeleri ile Babaeski Gişelerinde, D100 karayolu üzerindeki Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri girişlerinde, D555 yolu üzerindeki Kırklareli merkez ilçegirişinde, D020 karayolu üzerinde Vize ilçesi girişinde, D020 karayolu üzerindeki ilimiz Merkez ilçe girişinde vatandaşlarımıza T.C. kimlik numarası üzerinden risk sorgulaması yapılarak, risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine, risk saptanan (temaslı veya vaka) kişilerin ise idari para cezası uygulanarak KYK yurduna alınarak izolasyon süreleri bitene kadar izole edilmesine,tüm kamu personelinin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edilmiştir. Market ve süpermarketlerde, çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmasına, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem tesis edilecektir."65 YAŞ ÜSTÜNE  KISITLAMAİl Pandemi Kurulu kentte uzun süre maske çıkarıp zaman geçirilen kahvehaneler ve çay bahçeleri gibi kalabalık yerlerde 65 yaş üstün vatandaşın girişlerini yasaklandığını belirterek, "İlimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızı salgının etkilerinden korumak amacıyla özellikle kahvehaneler, çay bahçeleri ve kafeler gibi maske çıkartılarak uzun süre sohbet edilen mekanlara, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ikinci bir emre kadar girişlerine müsaade edilmeyecek. Vatandaşın uzun süreli oturarak hizmet aldığı 30 ve üzeri sandalyesi ve içki ruhsatı bulunan restoran, lokanta gibi yemek servisi veren işletmelerde HES kodu uygulamasının zorunlu tutulacak. Beş ve üzeri personel çalıştıran işletmelere, günlük olarak tüm çalışanlarına HES kodu sorgulaması yapmalarının zorunlu tutulmasına, okul önlerinde velilerin toplanmasının engellenmesi yönünde görev alanına göre kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılarak, Koronavirüs yayılımının engellenmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına" karar verdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına; oybirliği ile karar verdiğini açıkladı.


Koronavirüs, Kırklareli, Lüleburgaz, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kırklareli'nde koronavirüs önlemleri, kente girişlerde denetimler artırıldı - Son Dakika


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