Son dakika haberleri... Kırklareli'nde "Koronavirüs savaşçıları"ndan kırsalda aşı seferberliği - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık ekipleri, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların ayaklarına götürüyor.

Sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla son haftalarda Kovid-19 vaka sayısında düşüş yaşanan iller arasında bulunan kentte, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde aşı ekibi sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan filyasyon çalışmasıyla Kovid-19'un izini sürerek teması azaltmaya çalışan sağlık ekipleri, bir yandan da köy yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların aşılanması için çaba gösteriyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında kurulan çağrı merkezine gelen aşı talebinin yanı sıra sahada da kırsalda mesai yapan ekip, engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da ulaşarak aşılanmalarını sağlıyor.

Ekipler Aile Sağlığı Merkezi bulunan köylerde vatandaşları merkeze davet ederken bazı vatandaşların da evlerine ve tarlalarına giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Aşı seferberliği" çalışmalarının hızla sürdüğünü, söyledi.

Aile sağlığı merkezleri, kamu ve özel hastanelerde vatandaşlara aşı yapılabildiğini dile getiren Cerit, kentte 219 bin 430 doz aşı yapıldığını kaydetti.

Aşılama çalışmaları ile vaka sayılarının her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısının sayısı 50,51'e düştüğünü ifade eden Cerit, sırası gelen tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Aşılama çalışmaları ile salgının sona erebileceğini anlatan Cerit, "Müdürlüğümüzce sahada aşı yapmak üzere oluşturulan mobil aşı ekiplerimiz köylerimizde vatandaşlarımıza aşı uygulamaktadır. Aşı olarak mücadeleye destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

"Çok mutluyum"

Yıldız Dağlarının eteklerinde bulunan Dereköy köyünde vatandaşlara aile sağlığı merkezince aşıları uygulandı.

Aşı olan Sevim Kılıçarslan, köye kadar gelen sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Köydeki iş yoğunluğundan dolayı hastaneye gidemedikleri anlatan Kılıçarslan, "Çok mutluyum. Herkes aşısını olsun bu hastalıktan kurtulalım. Allah razı olsun sağlık çalışanlarının hepsinden." diye konuştu.

Yaşar Baki Yarar ise sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için özverili çalışmalarına tanıklık ettiklerini vurguladı.

Sağlık çalışanlarının mücadelesi ile salgının sona ereceğine inandığını dile getiren Yarar, "Herkesin aşı olması lazım. Hepimizin aşı olması lazım. Bir daha bu virüse yakalanmayalım." dedi.