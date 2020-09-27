Son dakika haberleri: Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri görüşüldü - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve STK başkanları katıldı.

Bilgin, toplantıda, alınan tedbirler ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Koronavirüs ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Bilgin, vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmesini istedi.

Toplantıda, kentte salgın hastalıkla ile ilgili alınan tedbirler, uygulamalar ve ilgili gündem maddeleri görüşüldü.