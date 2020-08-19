Son dakika haberleri! Kırklareli'nde orman yangını işçilerine işbaşı eğitimi düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde orman yangını işçilerine işbaşı eğitimi düzenlendi

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nde yeni işe başlayan orman yangını işçilerine işbaşı eğitimi yapıldı.

Kırklareli'nde yeni işe başlayan orman yangını işçilerine işbaşı eğitimi yapıldı. Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitime, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Vize orman işletme müdürlüklerinde yeni işe başlayan personel katıldı. Personelin eğitimlerini İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, İşletme Müdürümüz Önder Terzi ve Merkez İşletme Şefi Şenel Alayurt izledi. Eğitimde, orman teşkilatının yapısı, çalışma şartları, orman yangınları konusunda teknik ve teorik bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bilgi verildi. Daha sonra Babatepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde devam eden eğitimde Orman İtfaiyesi üzerinde uygulamalı eğitim yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 13:01

Kaynak: AA

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