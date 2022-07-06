Kırklareli'nde otobüs kazasında ölen 5 yaşındaki Berat'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde otobüs kazasında ölen 5 yaşındaki Berat'ın cenazesi toprağa verildi

06.07.2022 14:16

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Berat Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Berat Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Çiftçi'nin cenazesi, Yıldırım Akmescit Camisi'ne getirildi.

Burada Çiftçi ailesi taziyeleri kabul etti.

Küçük çocuğun naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yıldırım Mezarlığı'na defnedildi.

Kırklareli'nde dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

Kazada yaşamını yitiren Sebahattin İğdi, dün defnedilmişti. Edirne'de görev yaptığı askeri birlikten bayram izni nedeniyle babaevine giden Yozgatlı Uzman Çavuş Ceyhun Erol'un cenazesi memleketi Sorgun'da, Özcan Bayraktaroğlu'nun cenazesi ise ikindi vakti Edirne'de toprağa verilecek.

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Kırklareli'ndeki otobüs kazasında ölen Sebahattin İğdi'nin cenazesi toprağa verildi Kırklareli'ndeki otobüs kazasında ölen Sebahattin İğdi'nin cenazesi toprağa verildi Kahreden otobüs kazasında ölen minik Berat gözyaşlarıyla toprağa verildi Kahreden otobüs kazasında ölen minik Berat gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde otobüs kazasında ölen 5 yaşındaki Berat'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde otobüs kazasında ölen 5 yaşındaki Berat'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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