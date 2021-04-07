Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikret Elçi idaresindeki 59 YR 469 plakalı otomobil, Üsküpdere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Elçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ebru Tuna ile Ahmet Gökhan Ağırman 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elçi'nin cesedi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.