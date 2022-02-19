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Son dakika haberleri | Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

19.02.2022 11:42
Son dakika haberleri | Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dün merkeze bağlı Karakoç köyü merasında otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden köylüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmişti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan araştırmada otomobilin içinde bulunan kişinin Fatih Ç. olduğunu ve tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlenmişti.

Fatih Ç'nin ölü olarak bulunduğu otomobil kiralık olduğu öğrenilmişti.

Olayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı. Çalışmalar kapsamında F.Ş. ile S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ

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Son dakika haberleri | Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberleri | Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde merada bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli yakalandı Kırklareli'nde merada bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli, Jandarma, 112 Acil, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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