Üye Girişi
Son dakika haberleri... Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü

18.01.2022 08:15
Son dakika haberleri... Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kocasinan Mahallesi, Ülkü Sokak'ta bir işyerinin önünde Osman Boz (46) ile A.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö. silahla Boz'a ateş etti.

Başından vurularak ağır yaralanan Boz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Boz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından otomobille bölgeden kaçan A.Ö, eski sanayi sitesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500

Lüleburgaz, Kırklareli, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı         
13:22
TEM'de taksici tacizi! Önünü kestiği genç kadın, camı açıp yardım istedi TEM'de taksici tacizi! Önünü kestiği genç kadın, camı açıp yardım istedi         
13:06
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi         
12:30
Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor         
12:02
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Matbaacılar isyanda! Zam rekortmeni kağıt işlerini zora soktu: Kağıt zamları kur artışının da çok üzerinde Matbaacılar isyanda! Zam rekortmeni kağıt işlerini zora soktu: Kağıt zamları kur artışının da çok üzerinde         
11:01
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
Avcılar'da alev alıp bomba gibi patlayan yeraltı kabloları, ilçe sakinlerinin kabusu oldu Avcılar'da alev alıp bomba gibi patlayan yeraltı kabloları, ilçe sakinlerinin kabusu oldu         
09:52
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24
İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32

Son Dakika Haberleri
13:09 Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi
13:03 Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti
12:47 İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım
12:30 Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi
12:26 UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi
12:25 Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi kaza tehlikesi atlattı
12:13 Bıçakladı, 14 tansiyon hapı içirdi, intihar notu yazdırdı! Şimdi alacağı cezayı bekliyor
12:10 Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı
11:58 Çağlayan'da adliye önünde polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi
11:47 Bakan Derya Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 13:28:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement