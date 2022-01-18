Son dakika haberleri... Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kocasinan Mahallesi, Ülkü Sokak'ta bir işyerinin önünde Osman Boz (46) ile A.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö. silahla Boz'a ateş etti.

Başından vurularak ağır yaralanan Boz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Boz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından otomobille bölgeden kaçan A.Ö, eski sanayi sitesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.