Son dakika haberleri! Kırklareli'nde taşkında mahsur kalan otomobildekiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında mahsur kalan otomobildeki 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle Kofçaz ilçesine ulaşımın sağlandığı kara yolunun 3. kilometresinin tarlalardan gelen taşkın sularıyla dolması nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Yoldan geçmeye çalışan Erol Vardar idaresindeki 39 AN 627 plakalı otomobil, mahsur kaldı. Otomobilde bulunan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 saat mahsur kaldıklarını belirtti. Çok korktuklarını ifade eden Vardar, ameliyat olan çocuğunu Kofçaz ilçesine bağlı Terzidere köyüne götürmek için yola çıktıklarını söyledi.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte yağışın çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.