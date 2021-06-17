Kırklareli'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen A.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine Kırklareli Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Üsküp beldesinde Suriye uyruklu A.F'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kırklareli'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika