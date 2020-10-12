Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Rıza Şen idaresindeki 39 ABB 146 plakalı taş yüklü kamyon, D-100 Karayolu Sarıcaali kavşağına yakın bir yerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu devrildi.
Kamyonda sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Lüleburgaz istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika