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Son dakika haberleri: Kırklareli'nde "Uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" davası - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kırklareli'nde "Uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" davası

21.01.2022 17:49
Son dakika haberleri: Kırklareli'nde "Uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" davası

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 7'si firari 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli'nde "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 7'si firari 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, uyuşturucu ticareti, silahlı örgüt kurmak ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından yargılanan 10'ü tutuklu 13 sanık katıldı.

Gelen belgelerin okunmasının ardından duruşmada sanık savunmalarına geçildi.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Gedik, tutuklu sanık E.Ş. V.Y. ile E.Y'nin savcılığa dilekçe göndererek itirafçı olduklarını ve yazılı itirafta bulundukları belgelerin dosyaya eklendiğini bildirdi.

Suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen S.Ö savunmasında, itirafçı olan sanıkların kendisine kin ve husumet besleyerek iftiralarda bulunduğunu öne sürdü.

Kendisi hakkında diğer sanıkların çelişkili beyanlar verdiğini savunan S.Ö, ayrıca kolluk kuvvetlerinin fiziki takip tutanaklarının da tutarsız olduğunu iddia etti.

Suç işlemediğini savunan S.Ö, "Dosyada gizlilik kararı kalkınca hakkımdaki evrakları daha detaylıca inceledim. Kolluk kuvvetlerinin düzenlediği fiziki takip tutanaklarında bir tutarsızlık var. Bir tutanakta söz konusu uyuşturucunun yakalandığı araçta bulunduğum belirtilmişken, diğer tutanakta ise uyuşturucu yüklü araca eskortluk yaptığı belirtilen araçta bulunduğum yazılmış. Ayrıca itirafçı olan sanıklar da bunların aksine beyanlar vermiştir. Ben suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

İtirafçı olan tutuklu sanık V.Y de itirafçı olmasına rağmen hakkında düşünülen kanaatin değişmediğini ileri sürdü.

Duruşmada, diğer sanık ve avukatların savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında, kuvvetli suç şüphesi ile 10 sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Bir süre ara verilen duruşmada mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma ertelendi.

Olay

Kırklareli'nin Dolhan köyünde 21 Ocak 2020 tarihinde ormanlık alana planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen içerisinde 52 kilogram skunk uyuşturucu bulunan 6 çanta ele geçirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yapmıştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 15 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yapılan yargılama sürecinde de tutuklu 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Üçü yabancı uyruklu firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Yargılama sürecinde Çanakkale Hava Radar Komutanlığı'ndan istenen rapora göre Romanya'dan kiralandığı tespit edilen planör ile 3 kez Türk hava sahasına izinsiz giriş yapıldığı, ilk iki girişte keşif uçuşlarının yapıldığı, son faaliyetinde ise Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan planörün, Dolhan köyündeki ormanlık alanda alçaldığının tespit edildiği yer alıyordu.

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Münir Karaloğlu, Kırklareli, Uyuşturucu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kırklareli'nde 'Uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti' davası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kırklareli'nde "Uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" davası - Son Dakika
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