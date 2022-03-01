Kırklareli'nde üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Yayla Mahallesi Şehit Anıl Yalap Sokak'ta şüphe üzerine G.K'nın üzerinde arama yaptı.
Aramada 1,68 gram esrar, ruhsatsız silah ile 10 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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