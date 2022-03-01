Son dakika haberleri | Kırklareli'nde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kırklareli'nde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan kişi gözaltına alındı

01.03.2022 09:02
Son dakika haberleri | Kırklareli'nde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Kırklareli'nde üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Yayla Mahallesi Şehit Anıl Yalap Sokak'ta şüphe üzerine G.K'nın üzerinde arama yaptı.

Aramada 1,68 gram esrar, ruhsatsız silah ile 10 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kırklareli'nde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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